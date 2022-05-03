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В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 03.05.2022
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В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 03.05.2022
В Подмосковье загорелся склад
Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 33,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T05:37
2022-05-03T09:52
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 33,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Склад загорелся в ночь на вторник на Кудиновском шоссе в г.о. Богородский Московской области. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров."В 3.05 мск — локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечено 109 человек и 37 единиц техники. Здание, как уточняется, горит по всей площади.По словам начальника управления организации пожаротушения ГУМЧС России по Московской области Дмитрия Киселева, информация по пострадавшим уточняется, угрозы распространения огня на соседние здания нет.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
05:37 03.05.2022 (обновлено: 09:52 03.05.2022)
 
В Подмосковье загорелся склад

МЧС: в Подмосковье загорелся склад на площади 33,8 тысяч "квадратов"

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в городском округе Богородский Московской области
Пожар на складе в городском округе Богородский Московской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в городском округе Богородский Московской области
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горит склад по всей площади, локализован на 33,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Склад загорелся в ночь на вторник на Кудиновском шоссе в г.о. Богородский Московской области. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров.
"В 3.05 мск — локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечено 109 человек и 37 единиц техники. Здание, как уточняется, горит по всей площади.
По словам начальника управления организации пожаротушения ГУМЧС России по Московской области Дмитрия Киселева, информация по пострадавшим уточняется, угрозы распространения огня на соседние здания нет.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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