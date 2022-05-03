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Поликлиника в Мариуполе заработает через неделю, сообщил персонал - РИА Новости, 03.05.2022
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Поликлиника в Мариуполе заработает через неделю, сообщил персонал
Поликлиника в Мариуполе заработает через неделю, сообщил персонал - РИА Новости, 03.05.2022
Поликлиника в Мариуполе заработает через неделю, сообщил персонал
Поликлиника №3 в центре Мариуполя, которая была повреждена украинскими боевиками, начнет работу через неделю, сказала журналистам сотрудница медучреждения. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T22:15
2022-05-03T22:15
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Поликлиника №3 в центре Мариуполя, которая была повреждена украинскими боевиками, начнет работу через неделю, сказала журналистам сотрудница медучреждения.Здание поликлиники - одно из нескольких в больничном комплексе. Все корпуса повреждены артиллерийскими обстрелами. В настоящее время доктора самостоятельно приводят корпус в порядок, убирая в коридорах и кабинетах осколки стекла и другие последствия боевых действий, передает корреспондент РИА Новости."Мы готовим больницу к открытию через неделю, пока будет работать только первый этаж. Среди специалистов будут терапевт, стоматолог, хирург-травматолог, эндокринолог, детский пульмонолог, невролог", - рассказала сотрудница больницы.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, россия, донецкая народная республика
22:15 03.05.2022
 
Поликлиника в Мариуполе заработает через неделю, сообщил персонал

Поликлиника №3, поврежденная украинскими боевиками, заработает через неделю

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Поликлиника №3 в центре Мариуполя, которая была повреждена украинскими боевиками, начнет работу через неделю, сказала журналистам сотрудница медучреждения.
Здание поликлиники - одно из нескольких в больничном комплексе. Все корпуса повреждены артиллерийскими обстрелами. В настоящее время доктора самостоятельно приводят корпус в порядок, убирая в коридорах и кабинетах осколки стекла и другие последствия боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы готовим больницу к открытию через неделю, пока будет работать только первый этаж. Среди специалистов будут терапевт, стоматолог, хирург-травматолог, эндокринолог, детский пульмонолог, невролог", - рассказала сотрудница больницы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
 
В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковМариупольРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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