https://ria.ru/20220503/pogoda-1786616173.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.05.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:40

2022-05-03T09:40

2022-05-03T09:40

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до плюс 15-17 градусов, по области ожидается от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода