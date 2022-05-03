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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.05.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.05.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:40
2022-05-03T09:40
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до плюс 15-17 градусов, по области ожидается от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
09:40 03.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: до 17 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМолодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до плюс 15-17 градусов, по области ожидается от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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