https://ria.ru/20220503/pogoda-1786616173.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.05.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:40
2022-05-03T09:40
2022-05-03T09:40
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до плюс 15-17 градусов, по области ожидается от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: до 17 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве
ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до плюс 15-17 градусов, по области ожидается от плюс 13 до плюс 18", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.