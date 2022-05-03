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Премьеры Индии и Дании обсудили прогресс в экологическом партнерстве

Премьеры Индии и Дании обсудили прогресс в экологическом партнерстве - РИА Новости, 03.05.2022

Премьеры Индии и Дании обсудили прогресс в экологическом партнерстве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Дании Метте Фредериксен провели во вторник переговоры на уровне делегаций в Копенгагене, чтобы рассмотреть... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:12

2022-05-03T15:12

2022-05-03T15:12

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Дании Метте Фредериксен провели во вторник переговоры на уровне делегаций в Копенгагене, чтобы рассмотреть прогресс в экологическом стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщил МИД Индии."Начинаются переговоры на уровне делегаций под руководством премьер-министра Нарендры Моди и премьер-министра Метте Фредериксен. Обе стороны рассмотрят прогресс в "зеленом" стратегическом партнерстве. Также обсудим наше широкомасштабное сотрудничество в областях повышения квалификации, климата, возобновляемых источников энергии, Арктики, связей P2P и так далее", - сообщило министерство иностранных дел Индии в Twitter.Перед заседанием на уровне делегаций Моди и Фредериксен провели двустороннюю беседу.Премьер-министр Индии во вторник прибыл в столицу Дании с однодневным визитом, который будет включать несколько встреч, в том числе переговоры с лидерами северных стран.В понедельник Моди начал первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее посетит Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.

https://ria.ru/20220502/indiya-1786565986.html

https://ria.ru/20220503/gaz-1786642124.html

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