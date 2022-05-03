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Экс-боевик: доктор из "Айдара" в 2014 году убивал раненых в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2022
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Экс-боевик: доктор из "Айдара" в 2014 году убивал раненых в Донбассе
Экс-боевик: доктор из "Айдара" в 2014 году убивал раненых в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2022
Экс-боевик: доктор из "Айдара" в 2014 году убивал раненых в Донбассе
Доктор украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев, сообщил РИА... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T03:08
2022-05-03T03:14
в мире
луганская народная республика
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украина
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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. Доктор украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев, сообщил РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.Баштанник рассказал агентству, что происходило в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской народной республики, где "айдаровцы" участвовали в карательной операции."Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был "Док". Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого", — вспоминает Баштанник.
https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786598056.html
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в мире, луганская народная республика, херсон, украина, донбасс
03:08 03.05.2022 (обновлено: 03:14 03.05.2022)
 
Экс-боевик: доктор из "Айдара" в 2014 году убивал раненых в Донбассе

Экс-боевик: доктор батальона "Айдар" в 2014 году убивал раненых ополченцев в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. Доктор украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев, сообщил РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
Баштанник рассказал агентству, что происходило в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской народной республики, где "айдаровцы" участвовали в карательной операции.
"Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был "Док". Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого", — вспоминает Баштанник.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаХерсонУкраинаДонбасс
 
 
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