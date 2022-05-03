https://ria.ru/20220503/moskino-1786637987.html
"Москино" представит специальную программу в честь 9 Мая
"Москино" представит специальную программу в честь 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2022
"Москино" представит специальную программу в честь 9 Мая
"Москино" представит программу "День российского кино" в честь Дня Победы и своего 90-летия, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:58
2022-05-03T12:58
2022-05-03T12:58
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Москино" представит программу "День российского кино" в честь Дня Победы и своего 90-летия, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента культуры.Отмечается, что зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы – 90 рублей.Уточняется, что 9 мая в кинотеатрах "Москино" можно будет увидеть фильмы "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар", "1941. Крылья над Берлином", а также "Африка", действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные ленты "Суворов: великое путешествие", "Финник", "Бука. Мое любимое чудовище", "Фиксикино. Вселенная приключений"."Мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего года... Об уникальности "Москино" говорит и тот факт, что это одна из немногих киносетей, хранящая обширную коллекцию пленочных фильмов. За 90 лет их накопилось более девяти тысяч", – дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья сергунина, ленинград, москва, москино, новости культуры, кино, фильмы, кино и сериалы
"Москино" представит специальную программу в честь 9 Мая
"Москино" представит программу "День российского кино" в честь 9 Мая и своего 90-летия
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Москино" представит программу "День российского кино" в честь Дня Победы и своего 90-летия, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента культуры.
Отмечается, что зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы – 90 рублей.
Уточняется, что 9 мая в кинотеатрах "Москино" можно будет увидеть фильмы "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар", "1941. Крылья над Берлином", а также "Африка", действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда.
Для детей и их родителей покажут анимационные ленты "Суворов: великое путешествие", "Финник", "Бука. Мое любимое чудовище", "Фиксикино. Вселенная приключений".
"В сеть "Москино" входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как "День российского кино", – цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
"Мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего года... Об уникальности "Москино" говорит и тот факт, что это одна из немногих киносетей, хранящая обширную коллекцию пленочных фильмов. За 90 лет их накопилось более девяти тысяч", – дополняется в сообщении.