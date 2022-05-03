https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786615316.html

В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку

В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 03.05.2022

В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку

Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает носить георгиевскую ленточку, сообщает местный официальный портал. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:28

2022-05-03T09:28

2022-05-03T12:44

в мире

молдавия

гагаузия

ирина влах

сергей литвиненко

украина

великая отечественная война (1941-1945)

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КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает носить георгиевскую ленточку, сообщает местный официальный портал."Документ предусматривает, что на территории Гагаузии "разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне", — говорится в публикации.Кроме того, закон устанавливает проведение в регионе мероприятий по увековечиванию памяти участников войны и патриотическому воспитанию молодежи.На прошлой неделе документ единогласно одобрили депутаты Народного собрания Гагаузии. При этом в Молдавии действует запрет на георгиевскую ленточку. Некоторые эксперты отмечали, что местные законы не могут противоречить решениям национального парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что гагаузский закон должен пройти оценку и может быть оспорен в суде.Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну уже заявил, что полиция будет руководствоваться законом, утвержденным парламентом Молдавии, так что жителей Гагаузии так же будут штрафовать за георгиевские ленточки, как и всех остальных.В Молдавии георгиевскую ленточку, а также символы V и Z запретили 20 апреля. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по выбору вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html

https://ria.ru/20220427/lenta-1785759714.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, сергей литвиненко, украина, великая отечественная война (1941-1945)