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В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 03.05.2022
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В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку
В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку - РИА Новости, 03.05.2022
В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку
Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает носить георгиевскую ленточку, сообщает местный официальный портал. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:28
2022-05-03T12:44
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
сергей литвиненко
украина
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает носить георгиевскую ленточку, сообщает местный официальный портал."Документ предусматривает, что на территории Гагаузии "разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне", — говорится в публикации.Кроме того, закон устанавливает проведение в регионе мероприятий по увековечиванию памяти участников войны и патриотическому воспитанию молодежи.На прошлой неделе документ единогласно одобрили депутаты Народного собрания Гагаузии. При этом в Молдавии действует запрет на георгиевскую ленточку. Некоторые эксперты отмечали, что местные законы не могут противоречить решениям национального парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что гагаузский закон должен пройти оценку и может быть оспорен в суде.Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну уже заявил, что полиция будет руководствоваться законом, утвержденным парламентом Молдавии, так что жителей Гагаузии так же будут штрафовать за георгиевские ленточки, как и всех остальных.В Молдавии георгиевскую ленточку, а также символы V и Z запретили 20 апреля. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по выбору вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html
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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, сергей литвиненко, украина, великая отечественная война (1941-1945)
09:28 03.05.2022 (обновлено: 12:44 03.05.2022)
 
В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку

Глава гагаузской автономии Молдавии разрешила ношение георгиевской ленточки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, который разрешает носить георгиевскую ленточку, сообщает местный официальный портал.
"Документ предусматривает, что на территории Гагаузии "разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне", — говорится в публикации.
Значок и георгиевская ленточка на куртке у прохожего в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
20 апреля, 15:21
В Молдавии будут наказывать за ношение георгиевской ленточки в День Победы
Кроме того, закон устанавливает проведение в регионе мероприятий по увековечиванию памяти участников войны и патриотическому воспитанию молодежи.
На прошлой неделе документ единогласно одобрили депутаты Народного собрания Гагаузии. При этом в Молдавии действует запрет на георгиевскую ленточку. Некоторые эксперты отмечали, что местные законы не могут противоречить решениям национального парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что гагаузский закон должен пройти оценку и может быть оспорен в суде.
Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну уже заявил, что полиция будет руководствоваться законом, утвержденным парламентом Молдавии, так что жителей Гагаузии так же будут штрафовать за георгиевские ленточки, как и всех остальных.
В Молдавии георгиевскую ленточку, а также символы V и Z запретили 20 апреля. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 15:19
Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма
Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по выбору вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
Знак воинской славы и связи поколений: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
1 из 11

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
2 из 11

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 11

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
4 из 11

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 11

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

Учащиеся средней общеобразовательной школы №11 городского округа Балашиха фотографируются у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
6 из 11

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 11

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

Волонтер Молодой гвардии раздает прохожим георгиевские ленточки на улице Баумана в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 11

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

Георгиевские ленточки и листовки в руках волонтера Молодой гвардии, участвующего в ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани
9 из 11

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

Женщина с георгиевской ленточкой на улице Баумана в Казани, где проходит ежегодная акция Георгиевская ленточка, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 11

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Волонтеры Победы держат георгиевскую ленточку в форме знака Z на одной из улиц Санкт-Петербурга в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 11

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
1 из 11

По традиции акция началась с раздачи георгиевских ленточек возле штаб-квартиры Международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 11

Проводить "Георгиевскую ленточку" в этом году помогают более 30 тысяч волонтеров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Волонтер раздает ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
4 из 11

Получить георгиевскую ленточку, символ уважения к исторической памяти победителей, могут все желающие.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
5 из 11

Семнадцатая по счету акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 11

К акции в этом году присоединились Казахстан, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Киргизия, Индия, Перу, Иордания, Сербия, Тунис. Более чем в 30 странах можно принять участие в ней в онлайн-режиме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
7 из 11

Волонтер "Молодой гвардии" раздает прохожим георгиевские ленточки в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 11

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости в 2005 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 11

С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к одежде и личному транспорту черно-оранжевые ленточки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 11

С 2015 года акцию проводят в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 11

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
 
В миреМолдавияГагаузияИрина ВлахСергей ЛитвиненкоУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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