https://ria.ru/20220503/metro-1786669374.html

Участок салатовой линии метро откроется на 6 дней раньше

Участок салатовой линии метро откроется на 6 дней раньше - РИА Новости, 03.05.2022

Участок салатовой линии метро откроется на 6 дней раньше

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская" откроется на шесть дней раньше запланированного срока. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:38

2022-05-03T17:38

2022-05-03T17:41

общество

максим ликсутов

метро

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская" откроется на шесть дней раньше запланированного срока.В столичном дептрансе ранее сообщали, что с 30 апреля по 9 мая закрыт участок "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии для строительства пересадки на БКЛ."Завтра, на шесть дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская". Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", - написал Собянин в своем Telegram-канале.По его словам, пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. Он добавил, что на одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30%, а южный участок ветки разгрузится до 15%."Пока действовали временные ограничения, на закрытых станциях, как обычно, обновляли пассажирскую инфраструктуру: проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, заменили больше 150 метров рельсов", - подчеркнул мэр.Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов также сообщил, что за три первых дня закрытия бесплатные автобусы КМ перевезли более 197 тысяч пассажиров. По его словам, они продолжат ходить до открытия участка – 4 мая в 5.30 утра, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

https://ria.ru/20220430/metro-1786277977.html

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общество, максим ликсутов , метро