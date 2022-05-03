Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
МИД Франции: в Париже считают необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД.
"Второго мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходных властей Мали денонсировать соглашение о сотрудничестве в области обороны между Францией и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба". Париж считает это решение необоснованным", - заявил на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Париж выступает против любых нарушений двусторонних правовых договоров.
"Франция продолжит упорядоченный вывод своих военных из Мали в соответствии с обязательствами, взятыми в отношении своих партнеров, в координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами", - добавили в МИД.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.