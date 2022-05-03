Рейтинг@Mail.ru
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне - РИА Новости, 03.05.2022
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:45
2022-05-03T19:45
в мире
эммануэль макрон
мали
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782544284_0:308:2994:1992_1920x0_80_0_0_9003c190117ac4cfdcaf1c2273e428f1.jpg
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией,"Второго мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходных властей Мали денонсировать соглашение о сотрудничестве в области обороны между Францией ​​​​и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба". Париж считает это решение необоснованным", - заявил на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что Париж выступает против любых нарушений двусторонних правовых договоров."Франция продолжит упорядоченный вывод своих военных из Мали в соответствии с обязательствами, взятыми в отношении своих партнеров, в координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами", - добавили в МИД.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220503/mali-1786678174.html
https://ria.ru/20220503/makron-1786655735.html
мали
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782544284_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_5c6e512d83b912e1e41556488b422254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, мали, франция, париж
19:45 03.05.2022
 
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне

МИД Франции: в Париже считают необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД.
Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией,
Французский контингент в Мали - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 18:59
Постпред Франции заявил, что военные покинут Мали в течение полугода
"Второго мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходных властей Мали денонсировать соглашение о сотрудничестве в области обороны между Францией ​​​​и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба". Париж считает это решение необоснованным", - заявил на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Париж выступает против любых нарушений двусторонних правовых договоров.
"Франция продолжит упорядоченный вывод своих военных из Мали в соответствии с обязательствами, взятыми в отношении своих партнеров, в координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами", - добавили в МИД.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 16:37
Макрон заявил об обеспокоенности продовольственной безопасностью
 
В миреЭммануэль МакронМалиФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала