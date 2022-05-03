https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html

Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне

Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне - РИА Новости, 03.05.2022

Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне

В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:45

2022-05-03T19:45

2022-05-03T19:45

в мире

эммануэль макрон

мали

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782544284_0:308:2994:1992_1920x0_80_0_0_9003c190117ac4cfdcaf1c2273e428f1.jpg

ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. В Париже считают необоснованным решение властей Мали разорвать соглашение с Францией в сфере обороны, заявил во вторник представитель французского МИД.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией,"Второго мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходных властей Мали денонсировать соглашение о сотрудничестве в области обороны между Францией ​​​​и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба". Париж считает это решение необоснованным", - заявил на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что Париж выступает против любых нарушений двусторонних правовых договоров."Франция продолжит упорядоченный вывод своих военных из Мали в соответствии с обязательствами, взятыми в отношении своих партнеров, в координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами", - добавили в МИД.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220503/mali-1786678174.html

https://ria.ru/20220503/makron-1786655735.html

мали

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, мали, франция, париж