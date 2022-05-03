https://ria.ru/20220503/koronavirus-1786626866.html

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 03.05.2022

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 127 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:16

2022-05-03T11:16

2022-05-03T11:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 127 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 173 человека.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии