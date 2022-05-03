https://ria.ru/20220503/koronavirus-1786626684.html

В Москве за сутки госпитализировали 112 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 112 больных COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 112 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 250 случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:14

2022-05-03T11:14

2022-05-03T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 250 случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 250, госпитализировано - 112 человек, выздоровело - 482 человека, 18 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 334 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 761 737 случаев коронавируса, выздоровели 2 569 856 человек, умерли 43 297 человек.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии