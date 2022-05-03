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В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220503/koronavirus-1786626055.html
В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19
За сутки в России выявлено 5 466 новых случаев COVID-19, умерли 125 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:08
2022-05-03T11:09
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России выявлено 5 466 новых случаев COVID-19, умерли 125 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 5 466 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 125 человек", - говорится в сообщении.За сутки в РФ госпитализирован 1 441 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1 441 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России число выздоровевших после лечения от COVID-19 составило 7 052 человека."Выздоровело за сутки 7 052 человека, или на 6,0% меньше по сравнению с 2 мая 2022 г ", говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:08 03.05.2022 (обновлено: 11:09 03.05.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 5466 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России выявлено 5 466 новых случаев COVID-19, умерли 125 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 5 466 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 125 человек", - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 12:08Распространение коронавируса
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
За сутки в РФ госпитализирован 1 441 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1 441 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
За сутки в России число выздоровевших после лечения от COVID-19 составило 7 052 человека.
"Выздоровело за сутки 7 052 человека, или на 6,0% меньше по сравнению с 2 мая 2022 г ", говорится в сообщении.
 
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