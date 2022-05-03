https://ria.ru/20220503/koronavirus-1786626055.html

В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1441 человека с COVID-19

За сутки в России выявлено 5 466 новых случаев COVID-19, умерли 125 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:08

2022-05-03T11:08

2022-05-03T11:09

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России выявлено 5 466 новых случаев COVID-19, умерли 125 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 5 466 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 125 человек", - говорится в сообщении.За сутки в РФ госпитализирован 1 441 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1 441 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России число выздоровевших после лечения от COVID-19 составило 7 052 человека."Выздоровело за сутки 7 052 человека, или на 6,0% меньше по сравнению с 2 мая 2022 г ", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530989.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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