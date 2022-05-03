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Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 03.05.2022

Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T05:41

2022-05-03T05:41

2022-05-03T05:46

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в Telegram-канале.Во время консультаций, которые провели военврачи, местные жители получили необходимые лекарства. Медикаменты завезли и в поселковые больницы Харьковской области.Отмечается также, что в населенные пункты доставлены продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. В первую очередь, как указано в посте, необходимую помощь получают семьи с детьми.

https://ria.ru/20220502/pomosch-1786587087.html

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в мире, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина