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Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 03.05.2022
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Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 03.05.2022
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T05:41
2022-05-03T05:46
в мире
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в Telegram-канале.Во время консультаций, которые провели военврачи, местные жители получили необходимые лекарства. Медикаменты завезли и в поселковые больницы Харьковской области.Отмечается также, что в населенные пункты доставлены продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. В первую очередь, как указано в посте, необходимую помощь получают семьи с детьми.
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в мире, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
05:41 03.05.2022 (обновлено: 05:46 03.05.2022)
 
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

"Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 40 тонн гуманитарного груза жителям Харьковской области", — говорится в публикации ведомства.

Во время консультаций, которые провели военврачи, местные жители получили необходимые лекарства. Медикаменты завезли и в поселковые больницы Харьковской области.
Отмечается также, что в населенные пункты доставлены продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. В первую очередь, как указано в посте, необходимую помощь получают семьи с детьми.
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В миреХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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