https://ria.ru/20220503/gumpomosch-1786605837.html
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 03.05.2022
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T05:41
2022-05-03T05:41
2022-05-03T05:46
в мире
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_d16c34a44b43ade0cbb9ad3f8b756840.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область и оказали медицинскую помощь мирным гражданам, сообщает Минобороны в Telegram-канале.Во время консультаций, которые провели военврачи, местные жители получили необходимые лекарства. Медикаменты завезли и в поселковые больницы Харьковской области.Отмечается также, что в населенные пункты доставлены продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. В первую очередь, как указано в посте, необходимую помощь получают семьи с детьми.
https://ria.ru/20220502/pomosch-1786587087.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ee2b41006d544ebe8b1dac7b8c6cc0ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
05:41 03.05.2022 (обновлено: 05:46 03.05.2022)
Минобороны доставило более 40 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область