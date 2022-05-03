https://ria.ru/20220503/gladkov-1786614368.html

Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России

Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 03.05.2022

Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:07

2022-05-03T09:07

2022-05-03T14:58

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию."Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой", — написал во вторник Гладков на своей странице "ВКонтакте".Он призвал всех "провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели".

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, вячеслав гладков