https://ria.ru/20220503/gladkov-1786614368.html
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 03.05.2022
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:07
2022-05-03T09:07
2022-05-03T14:58
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию."Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой", — написал во вторник Гладков на своей странице "ВКонтакте".Он призвал всех "провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели".
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, вячеслав гладков
09:07 03.05.2022 (обновлено: 14:58 03.05.2022)
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России
Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщения об отъезде с семьей из России