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Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 03.05.2022
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Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России - РИА Новости, 03.05.2022
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:07
2022-05-03T14:58
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию."Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой", — написал во вторник Гладков на своей странице "ВКонтакте".Он призвал всех "провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели".
белгородская область
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
09:07 03.05.2022 (обновлено: 14:58 03.05.2022)
 
Белгородский губернатор опроверг сообщения об отъезде из России

Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщения об отъезде с семьей из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию.
"Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой", — написал во вторник Гладков на своей странице "ВКонтакте".
Он призвал всех "провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели".
 
ОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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