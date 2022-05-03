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Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 03.05.2022
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей, в объёме 98,96 миллиона кубометров на 3 мая, сообщила компания. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:55
2022-05-03T10:55
2022-05-03T10:55
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости/Прайм. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей, в объёме 98,96 миллиона кубометров на 3 мая, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 98,96 миллиона кубометров на 3 мая", — говорится в сообщении.Этот уровень совпал со вчерашним объёмом заявок и чуть опередил заявки на первый день месяца (97,2 миллиона кубометров на 1 мая).Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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экономика, украина, европа, газпром, природный газ
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей