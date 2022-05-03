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Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве - РИА Новости, 03.05.2022
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Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве - РИА Новости, 03.05.2022
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве
Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:30
2022-05-03T18:30
общество
москва
бездомные животные
собаки
благотворительность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая.На мероприятие приглашаются владельцы собак и их питомцы, любой породы, возраста и размера, а также все, кто просто неравнодушен к животным.В программе фестиваля заявлены занятия с кинологом, благотворительный маркет, детские мастер-классы, бесплатные консультации ветеринаров и конкурсы с полезными призами.На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки из приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно при заключении договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов."Собаки, друзья и человеки" пройдет с 13.00 до 17.00 у главного входа в торговый центр "Небо" по адресу: г. Москва, улица Авиаторов, 3а.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах фонда.
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общество, москва, бездомные животные, собаки, благотворительность
18:30 03.05.2022
 

Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве

© Предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Афиша фестиваля "Собаки, друзья и человеки"
Афиша фестиваля Собаки, друзья и человеки
© Предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
Афиша фестиваля "Собаки, друзья и человеки"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая.
На мероприятие приглашаются владельцы собак и их питомцы, любой породы, возраста и размера, а также все, кто просто неравнодушен к животным.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль Собаки, друзья и человеки
1 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль Собаки, друзья и человеки
2 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
Фестиваль Собаки, друзья и человеки
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
1 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
2 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
В программе фестиваля заявлены занятия с кинологом, благотворительный маркет, детские мастер-классы, бесплатные консультации ветеринаров и конкурсы с полезными призами.
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки из приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно при заключении договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
"Собаки, друзья и человеки" пройдет с 13.00 до 17.00 у главного входа в торговый центр "Небо" по адресу: г. Москва, улица Авиаторов, 3а.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах фонда.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:58
Бездомные животные: приюты как выход из безвыходной ситуации
 
ОбществоМосквабездомные животныесобакиБлаготворительность
 
 
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