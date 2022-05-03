https://ria.ru/20220503/festival-1786674304.html

Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве

Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве - РИА Новости, 03.05.2022

Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве

Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:30

2022-05-03T18:30

2022-05-03T18:30

общество

москва

бездомные животные

собаки

благотворительность

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая.На мероприятие приглашаются владельцы собак и их питомцы, любой породы, возраста и размера, а также все, кто просто неравнодушен к животным.В программе фестиваля заявлены занятия с кинологом, благотворительный маркет, детские мастер-классы, бесплатные консультации ветеринаров и конкурсы с полезными призами.На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки из приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно при заключении договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов."Собаки, друзья и человеки" пройдет с 13.00 до 17.00 у главного входа в торговый центр "Небо" по адресу: г. Москва, улица Авиаторов, 3а.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах фонда.

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

общество, москва, бездомные животные, собаки, благотворительность