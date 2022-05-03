Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" пройдет в Москве
© Предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Афиша фестиваля "Собаки, друзья и человеки"
© Предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
Афиша фестиваля "Собаки, друзья и человеки"
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет первый в Солнцево dog-friendly фестиваль "Собаки, друзья и человеки" в торговом центре "Небо" 15 мая.
На мероприятие приглашаются владельцы собак и их питомцы, любой породы, возраста и размера, а также все, кто просто неравнодушен к животным.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
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Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
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Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
1 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
2 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, друзья и человеки"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"
В программе фестиваля заявлены занятия с кинологом, благотворительный маркет, детские мастер-классы, бесплатные консультации ветеринаров и конкурсы с полезными призами.
На мероприятии своих хозяев будут ждать собаки из приютов, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно при заключении договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
"Собаки, друзья и человеки" пройдет с 13.00 до 17.00 у главного входа в торговый центр "Небо" по адресу: г. Москва, улица Авиаторов, 3а.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах фонда.
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