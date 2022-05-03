Две мирные жительницы пострадали при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Представительство ЛНР: две женщины пострадали при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранены две женщины 1952 года рождения и 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.