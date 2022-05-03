Украинские войска обстреляли Еленовку и Докучаевск в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Еленовке и Докучаевску 11 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку и Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.