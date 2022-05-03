https://ria.ru/20220503/donbass-1786646100.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:18
2022-05-03T14:18
2022-05-03T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.10 с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Первомайску четыре снаряда калибром 152 мм