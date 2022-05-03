13:50 03.05.2022 (обновлено: 14:15 03.05.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили 20 снарядов из "Града" по Первомайску
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" город Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.35 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.