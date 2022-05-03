В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного
Военный из ЛНР "Танцор": окопы украинских силовиков в Рубежном измеряются километрами
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного на некоторых участках достигают нескольких километров в длину, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики с позывным "Танцор".
"Этот окоп проходит прямо через жилые дома. Дело в том, что когда сюда пришли украинские войска, они всех выгнали, и что для меня удивительно, их выгнали в нашу сторону, чтоб мы их эвакуировали, потом сами накопали здесь через дворы огромные окопы, но здесь они и остались… Окопы в длину - километры на некоторых участках", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Он добавил, что при отступлении украинские войска не забирали тела погибших, только иногда уносили раненых.
"Когда мы пришли на эти позиции, здесь было очень много натовской экипировки, остатки бронежилетов, натовские аптечки, натовские жгуты, натовские индивидуальные перевязочные пакеты, за собой они оставляют постоянно кучу натовского вооружения: "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.)", - рассказал "Танцор".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.