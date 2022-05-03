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В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786634730.html
В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного
В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного - РИА Новости, 03.05.2022
В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного
Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного на некоторых участках достигают нескольких километров в длину, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:29
2022-05-03T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного на некоторых участках достигают нескольких километров в длину, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики с позывным "Танцор"."Этот окоп проходит прямо через жилые дома. Дело в том, что когда сюда пришли украинские войска, они всех выгнали, и что для меня удивительно, их выгнали в нашу сторону, чтоб мы их эвакуировали, потом сами накопали здесь через дворы огромные окопы, но здесь они и остались… Окопы в длину - километры на некоторых участках", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.Он добавил, что при отступлении украинские войска не забирали тела погибших, только иногда уносили раненых."Когда мы пришли на эти позиции, здесь было очень много натовской экипировки, остатки бронежилетов, натовские аптечки, натовские жгуты, натовские индивидуальные перевязочные пакеты, за собой они оставляют постоянно кучу натовского вооружения: "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.)", - рассказал "Танцор".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/donbass-1786624505.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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60
353
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Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного
Украинские силовики оборудовали окопы прямо в жилых районах Рубежного. На некоторых участках в длину они достигают нескольких километров. В этих окопах они бросали не только иностранное вооружение, но и тела боевых товарищей.
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в мире, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:29 03.05.2022
 
В ЛНР показали окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного

Военный из ЛНР "Танцор": окопы украинских силовиков в Рубежном измеряются километрами

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Окопы украинских силовиков в жилых районах Рубежного на некоторых участках достигают нескольких километров в длину, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики с позывным "Танцор".
"Этот окоп проходит прямо через жилые дома. Дело в том, что когда сюда пришли украинские войска, они всех выгнали, и что для меня удивительно, их выгнали в нашу сторону, чтоб мы их эвакуировали, потом сами накопали здесь через дворы огромные окопы, но здесь они и остались… Окопы в длину - километры на некоторых участках", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Он добавил, что при отступлении украинские войска не забирали тела погибших, только иногда уносили раненых.
"Когда мы пришли на эти позиции, здесь было очень много натовской экипировки, остатки бронежилетов, натовские аптечки, натовские жгуты, натовские индивидуальные перевязочные пакеты, за собой они оставляют постоянно кучу натовского вооружения: "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.)", - рассказал "Танцор".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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