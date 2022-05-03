Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.45 (совпадает с мск) обстреляли город Горловка в Донецкой народной республике, выпустив 18 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.