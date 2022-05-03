https://ria.ru/20220503/donbass-1786624505.html

Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов

Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов - РИА Новости, 03.05.2022

Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов

Народная милиция ЛНР показала корреспонденту РИА Новости типичный украинский дот, то есть долговременную огневую точку, который военным республики удалось взять РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:54

2022-05-03T10:54

2022-05-03T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР показала корреспонденту РИА Новости типичный украинский дот, то есть долговременную огневую точку, который военным республики удалось взять штурмом на окраине села Трехизбенка."По этому капитальному сооружению понятно, почему освобождение Донбасса развивается медленно. Каждый такой дот - это серьезное инженерное сооружение", - прокомментировал боец Народной милиции.Дот окружен разветвленной сетью окопов, по которым украинские силовики могли попадать в сооружение или выходить из него. Сам дот сделан из бетона, судя по всему, заводским способом. Причём сверху на дот насыпан толстый слой земли, что даёт дополнительную защиту от снарядов и осколков.Вход в сооружение закрыт солидной стальной дверью, которая тоже охраняет от осколков или от наступающих.В доте сделаны бойницы, которые защищены стальными ставнями. Попасть пулей в такую цель очень сложно, тогда как боец изнутри может спокойно вести огонь по наступающим. Стены дота покрыты изоляцией - возможно, чтобы зимой не было холодно, плюс она может гасить взрывную волну от снарядов. Изоляция украшена автографами украинских военных - их сейчас изучают следственные органы на предмет установления причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/donbass-1783341942.html

https://ria.ru/20220309/kontslager-1777379923.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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Кадры укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет Корреспондент РИА Новости показал укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет. Такие системы бетонных блиндажей теперь приходится штурмовать Вооруженным силам РФ. Их постройка Украиной в очередной раз доказывает, что киевский режим планировал начать военные действия против народных республик. 2022-05-03T10:54 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, лнр, народная милиция лнр, признание днр и лнр в россии