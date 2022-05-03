Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786624505.html
Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов
Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов - РИА Новости, 03.05.2022
Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов
Народная милиция ЛНР показала корреспонденту РИА Новости типичный украинский дот, то есть долговременную огневую точку, который военным республики удалось взять РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:54
2022-05-03T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
лнр
народная милиция лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784840432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81a255c4d1c7e120aa81bd2e13db5c7f.jpg
ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР показала корреспонденту РИА Новости типичный украинский дот, то есть долговременную огневую точку, который военным республики удалось взять штурмом на окраине села Трехизбенка."По этому капитальному сооружению понятно, почему освобождение Донбасса развивается медленно. Каждый такой дот - это серьезное инженерное сооружение", - прокомментировал боец Народной милиции.Дот окружен разветвленной сетью окопов, по которым украинские силовики могли попадать в сооружение или выходить из него. Сам дот сделан из бетона, судя по всему, заводским способом. Причём сверху на дот насыпан толстый слой земли, что даёт дополнительную защиту от снарядов и осколков.Вход в сооружение закрыт солидной стальной дверью, которая тоже охраняет от осколков или от наступающих.В доте сделаны бойницы, которые защищены стальными ставнями. Попасть пулей в такую цель очень сложно, тогда как боец изнутри может спокойно вести огонь по наступающим. Стены дота покрыты изоляцией - возможно, чтобы зимой не было холодно, плюс она может гасить взрывную волну от снарядов. Изоляция украшена автографами украинских военных - их сейчас изучают следственные органы на предмет установления причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/donbass-1783341942.html
https://ria.ru/20220309/kontslager-1777379923.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет
Корреспондент РИА Новости показал укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет. Такие системы бетонных блиндажей теперь приходится штурмовать Вооруженным силам РФ. Их постройка Украиной в очередной раз доказывает, что киевский режим планировал начать военные действия против народных республик.
2022-05-03T10:54
true
PT2M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784840432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e9a7e01e14d2c2562aec0c00ed6323e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, лнр, народная милиция лнр, признание днр и лнр в россии
10:54 03.05.2022
 
Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов

Народная милиция ЛНР показала устройство украинских дотов, которые приходится штурмовать

Читать ria.ru в
ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР показала корреспонденту РИА Новости типичный украинский дот, то есть долговременную огневую точку, который военным республики удалось взять штурмом на окраине села Трехизбенка.
"По этому капитальному сооружению понятно, почему освобождение Донбасса развивается медленно. Каждый такой дот - это серьезное инженерное сооружение", - прокомментировал боец Народной милиции.
Следователи обнаружили в ЛНР временный пункт дислокации украинских войск
13 апреля, 15:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в Трехизбенке в ЛНР
Дот окружен разветвленной сетью окопов, по которым украинские силовики могли попадать в сооружение или выходить из него. Сам дот сделан из бетона, судя по всему, заводским способом. Причём сверху на дот насыпан толстый слой земли, что даёт дополнительную защиту от снарядов и осколков.
Вход в сооружение закрыт солидной стальной дверью, которая тоже охраняет от осколков или от наступающих.
В доте сделаны бойницы, которые защищены стальными ставнями. Попасть пулей в такую цель очень сложно, тогда как боец изнутри может спокойно вести огонь по наступающим. Стены дота покрыты изоляцией - возможно, чтобы зимой не было холодно, плюс она может гасить взрывную волну от снарядов. Изоляция украшена автографами украинских военных - их сейчас изучают следственные органы на предмет установления причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 23:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили об обнаружении подобия концлагеря в освобожденном Половинкино
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛНРНародная милиция ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала