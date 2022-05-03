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Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786623231.html
Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе
Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2022
Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе
Члены украинского националистического батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году занимались массовым мародерством в ЛНР, вынося все, что только РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:47
2022-05-03T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
батальон "айдар"
вооруженные силы украины
лнр
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Члены украинского националистического батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году занимались массовым мародерством в ЛНР, вынося все, что только удавалось, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в 2014 году "айдаровцы" ограбили пансионат."В той же Георгиевке возле дороги стоял магазин, его разворовали. Был продуктовый магазин и рядом промышленный. Что тот, что тот – повыносили все, что можно было", - добавил Баштанник.Размах мародерства "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции в Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
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"Вывозили все, что можно" – экс-боец "Айдара" рассказал о мародерстве батальона в Донбассе
Украинский нацбатальон "Айдар" занимался массовым мародерством в Донбассе, вынося все, что только удавалось стащить, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара", который задержан и дает показания российским силовикам.
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в мире, донбасс, украина, батальон "айдар", вооруженные силы украины, лнр, ситуация в днр и лнр
10:47 03.05.2022
 
Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе

Экс-боевик Баштанник: мародеры из "Айдара" разворовывали в Донбассе все, что можно было

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Члены украинского националистического батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году занимались массовым мародерством в ЛНР, вынося все, что только удавалось, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
По словам Баштанника, в 2014 году "айдаровцы" ограбили пансионат.
"Ехали машины легковые, даже с прицепами, нагруженные холодильниками, стиральными машинами. Оттуда вывозили все, что можно", - сказал он агентству.
"В той же Георгиевке возле дороги стоял магазин, его разворовали. Был продуктовый магазин и рядом промышленный. Что тот, что тот – повыносили все, что можно было", - добавил Баштанник.
Размах мародерства "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции в Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
Подсудимые из нацбата Торнадо в суде
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
 
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