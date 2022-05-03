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Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе

Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2022

Бывший боевик рассказал о мародерстве айдаровцев в Донбассе

Члены украинского националистического батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году занимались массовым мародерством в ЛНР, вынося все, что только РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:47

2022-05-03T10:47

2022-05-03T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

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батальон "айдар"

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ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Члены украинского националистического батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году занимались массовым мародерством в ЛНР, вынося все, что только удавалось, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в 2014 году "айдаровцы" ограбили пансионат."В той же Георгиевке возле дороги стоял магазин, его разворовали. Был продуктовый магазин и рядом промышленный. Что тот, что тот – повыносили все, что можно было", - добавил Баштанник.Размах мародерства "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции в Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.

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"Вывозили все, что можно" – экс-боец "Айдара" рассказал о мародерстве батальона в Донбассе Украинский нацбатальон "Айдар" занимался массовым мародерством в Донбассе, вынося все, что только удавалось стащить, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара", который задержан и дает показания российским силовикам. 2022-05-03T10:47 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, батальон "айдар", вооруженные силы украины, лнр, ситуация в днр и лнр