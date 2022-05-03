https://ria.ru/20220503/donbass-1786622992.html

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска почти за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Лозовое в Донецкой народной республике, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 122 миллиметра,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:43

2022-05-03T10:43

2022-05-03T10:43

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска почти за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Лозовое в Донецкой народной республике, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:25 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое: выпущено пять мин калибром 120 мм; 09:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. шахты "Комсомолец"): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 09:52 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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донецк (днр)

горловка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), горловка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс