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Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786614784.html
Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 120... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:13
2022-05-03T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 120 боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 82 мм, СПГ, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, стрелковое вооружение. Выпустив 122 единицы различных боеприпасов", - уточняется в сообщении в Telegram-канале представительства.Под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов республики, включая Донецк (Петровский и Кировский районы), Горловку (поселок шахт имени Гагарина и 6\7), Железную Балку, Ясиноватую, Старомихайловку и Александровку.По данным организации, ранены двое мирных жителей в Кировском районе Донецка, повреждено девять домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктурыРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
09:13 03.05.2022 (обновлено: 09:50 03.05.2022)
 
Украинские войска 17 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили 120 боеприпасов по ДНР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 120 боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 82 мм, СПГ, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, стрелковое вооружение. Выпустив 122 единицы различных боеприпасов", - уточняется в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов республики, включая Донецк (Петровский и Кировский районы), Горловку (поселок шахт имени Гагарина и 6\7), Железную Балку, Ясиноватую, Старомихайловку и Александровку.
По данным организации, ранены двое мирных жителей в Кировском районе Донецка, повреждено девять домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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