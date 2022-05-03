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Директор школы в ЛНР рассказала, как отмечали 9 Мая при киевской власти - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786612656.html
Директор школы в ЛНР рассказала, как отмечали 9 Мая при киевской власти
Директор школы в ЛНР рассказала, как отмечали 9 Мая при киевской власти - РИА Новости, 03.05.2022
Директор школы в ЛНР рассказала, как отмечали 9 Мая при киевской власти
Украинские власти запрещали на День Победы и 1 Мая использовать георгиевские ленточки и красные знамёна, вместо них нужно было носить позаимствованные у Европы... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:46
2022-05-03T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
украинская повстанческая армия
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Украинские власти запрещали на День Победы и 1 Мая использовать георгиевские ленточки и красные знамёна, вместо них нужно было носить позаимствованные у Европы красные маки и учить школьников роли Украинской повстанческой армии* (УПА*), рассказала РИА Новости директор школы в селе Трехизбенка Галина Васильева.В конце февраля Трехизбенка была взята под контроль силами ЛНР. В этом году празднование Победы в селе впервые за много лет пройдёт с использованием традиционной символики."Каждый год выходили (праздновать), были небольшие мероприятия. Но георгиевские ленты - однозначно нет. Потому что георгиевская лента была запрещена", - рассказала агентству Васильева о том, как отмечался праздник при прежней власти.Красные знамена на праздниках официально тоже не использовались, но некоторые жители села на свой страх и риск вывешивали их над своими домами, "потому что всегда так делали", рассказала директор школы."Были другие символы - это красные маки вместо георгиевской ленточки. Украинская власть так ассоциировала. У них своя символика была", - отметила Васильева.В школах ученикам рассказывали как о роли СССР и Красной Армии, так и о действиях УПА*."Во-первых, называлась не Великая Отечественная, а Вторая мировая война… Об УПА* детям тоже рассказывалось, но больше о том, что они &lt;…&gt; защищали свою родину, свою территорию. Но не преподносилось, что они националисты", - свидетельствует директор школы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html
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96
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"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).
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в мире, украина, донбасс, украинская повстанческая армия, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
08:46 03.05.2022
 
Директор школы в ЛНР рассказала, как отмечали 9 Мая при киевской власти

Директор школы в ЛНР: украинские власти запрещали носить георгиевские ленточки 9 мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗначок и георгиевская ленточка на куртке
Значок и георгиевская ленточка на куртке - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Значок и георгиевская ленточка на куртке. Архивное фото
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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 3 мая - РИА Новости. Украинские власти запрещали на День Победы и 1 Мая использовать георгиевские ленточки и красные знамёна, вместо них нужно было носить позаимствованные у Европы красные маки и учить школьников роли Украинской повстанческой армии* (УПА*), рассказала РИА Новости директор школы в селе Трехизбенка Галина Васильева.
В конце февраля Трехизбенка была взята под контроль силами ЛНР. В этом году празднование Победы в селе впервые за много лет пройдёт с использованием традиционной символики.
"Каждый год выходили (праздновать), были небольшие мероприятия. Но георгиевские ленты - однозначно нет. Потому что георгиевская лента была запрещена", - рассказала агентству Васильева о том, как отмечался праздник при прежней власти.
Красные знамена на праздниках официально тоже не использовались, но некоторые жители села на свой страх и риск вывешивали их над своими домами, "потому что всегда так делали", рассказала директор школы.
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"Были другие символы - это красные маки вместо георгиевской ленточки. Украинская власть так ассоциировала. У них своя символика была", - отметила Васильева.
В школах ученикам рассказывали как о роли СССР и Красной Армии, так и о действиях УПА*.
"Во-первых, называлась не Великая Отечественная, а Вторая мировая война… Об УПА* детям тоже рассказывалось, но больше о том, что они <…> защищали свою родину, свою территорию. Но не преподносилось, что они националисты", - свидетельствует директор школы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассУкраинская повстанческая армияЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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