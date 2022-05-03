https://ria.ru/20220503/donbass-1786612037.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм

Украинские войска утром во вторник обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:33

2022-05-03T08:33

2022-05-03T08:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/donbass-1786611455.html

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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина, telegram (приложение)