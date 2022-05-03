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Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donbass-1786611455.html
Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек
Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек - РИА Новости, 03.05.2022
Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек
Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:23
2022-05-03T08:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе, почти половине из них уже предъявлены обвинения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."За 8 лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины, всего на данный момент - 287 лиц, почти половине из них предъявлены обвинения", - сказал он в интервью RT.По его словам, среди фигурантов - бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, а также командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов."Основная масса преступлений украинских силовиков - это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия. Подобные действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид", - добавил Бастрыкин.
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в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
08:23 03.05.2022
 
Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек

Глава СК Бастрыкин: за восемь лет возбуждено 800 уголовных дел о преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, пострадавший из-за обстрела украинскими войсками
Жилой дом в Донецке, пострадавший из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жилой дом в Донецке, пострадавший из-за обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе, почти половине из них уже предъявлены обвинения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"За 8 лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины, всего на данный момент - 287 лиц, почти половине из них предъявлены обвинения", - сказал он в интервью RT.
По его словам, среди фигурантов - бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, а также командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.
"Основная масса преступлений украинских силовиков - это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия. Подобные действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид", - добавил Бастрыкин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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