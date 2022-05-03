Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек
Глава СК Бастрыкин: за восемь лет возбуждено 800 уголовных дел о преступлениях в Донбассе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, пострадавший из-за обстрела украинскими войсками
Жилой дом в Донецке, пострадавший из-за обстрела украинскими войсками. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе, почти половине из них уже предъявлены обвинения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"За 8 лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины, всего на данный момент - 287 лиц, почти половине из них предъявлены обвинения", - сказал он в интервью RT.
По его словам, среди фигурантов - бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, а также командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.
"Основная масса преступлений украинских силовиков - это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия. Подобные действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид", - добавил Бастрыкин.