https://ria.ru/20220503/donbass-1786611455.html

Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек

Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек - РИА Новости, 03.05.2022

Фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе стали 287 человек

Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:23

2022-05-03T08:23

2022-05-03T08:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 280 человек, среди которых украинские чиновники и командиры отдельных подразделений вооруженных сил, стали фигурантами уголовных дел о преступлениях в Донбассе, почти половине из них уже предъявлены обвинения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."За 8 лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины, всего на данный момент - 287 лиц, почти половине из них предъявлены обвинения", - сказал он в интервью RT.По его словам, среди фигурантов - бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, а также командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов."Основная масса преступлений украинских силовиков - это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия. Подобные действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и даже как геноцид", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин