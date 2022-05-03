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В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 03.05.2022
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В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы
В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 03.05.2022
В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы
Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виллы, до начала июня столичные клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:50
2022-05-03T10:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
новый арбат
кутузовский проспект
большой театр
петр бирюков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виллы, до начала июня столичные клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Городские службы завершили высадку 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая - начале июня клумбы украсят 35,4 миллиона однолетников, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов", – рассказал Бирюков.Как отмечается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени.Отмечается, что самые большие и красивые цветники традиционно оформляются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
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общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, кутузовский проспект, большой театр, петр бирюков
10:50 03.05.2022
 
В Москве высадили 4,6 миллиона саженцев виолы

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы завершили высадку 4,6 миллиона саженцев виолы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Высадка цветов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москву украсили 4,6 миллиона саженцев виллы, до начала июня столичные клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы завершили высадку 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая - начале июня клумбы украсят 35,4 миллиона однолетников, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов", – рассказал Бирюков.
Как отмечается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени.
"Всего весной и летом город будут украшать более 55 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков.
Отмечается, что самые большие и красивые цветники традиционно оформляются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыНовый АрбатКутузовский проспектБольшой театрПетр Бирюков
 
 
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