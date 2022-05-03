https://ria.ru/20220503/bezhentsy-1786691835.html

Куличи на десерт с Пасхи: как живут беженцы с Украины под Белгородом

Куличи на десерт с Пасхи: как живут беженцы с Украины под Белгородом - РИА Новости, 03.05.2022

Куличи на десерт с Пасхи: как живут беженцы с Украины под Белгородом

Беженцев из Харьковской области Украины в пункте временного размещения под Белгородом кормят три раза в день, помимо горячего выдают фрукты, а с Пасхи остались... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:10

2022-05-03T21:10

2022-05-03T21:10

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россия

харьковская область

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Беженцев из Харьковской области Украины в пункте временного размещения под Белгородом кормят три раза в день, помимо горячего выдают фрукты, а с Пасхи остались куличи, которыми угощали и во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент агентства провел в лагере целый день: на входе всех новоприбывших, в том числе и корреспондента агентства, досматривают росгвардейцы, просят показать содержимое рюкзака. В лагере отдельно стоит палатка штаба - начальство лагеря, несколько столовых, а также палатка, где всем прибывающим бесплатно раздают одежду.Кормят три раза - во вторник на обед были щи, картошка с курицей, а также яблоки. На десерт - куличи, оставшиеся с Пасхи.Отдельно организован досуг маленьких жителей лагеря: есть палатка с телевизором, где показывают мультики, песочница, спортивная и детская площадки.Все беженцы говорят о том, что здесь у них жалоб нет. Из-под Белгорода беженцы уезжают по всей России, кто-то к родственникам, кто-то - в такие же лагеря в разных регионах России. Там им находят и кров, и возможность работать."С медицинской помощью очень хорошо, меня вчера кололи тут, давление 230 было. ... Дали нам лекарства, дали все", - рассказывает женщина из Харьковской области, рядом с ней - внучка, лет 15. Внучку бабушка записала к онкологу в Белгороде - у нее онкология.Один из мужчин, жителей лагеря, с коляской описывает лагерь так: "Нормально. Слава богу, не летает".Еще один мужчина рассказал, что на границе его приняли очень хорошо, привезли в ПВР."Кормят хорошо, относятся тоже хорошо", - отметил он.

https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html

https://ria.ru/20220429/bezhentsy-1786056613.html

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белгород, россия, харьковская область