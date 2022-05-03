https://ria.ru/20220503/bezhentsy-1786615019.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек - РИА Новости, 03.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек

Почти 400 человек, включая 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:24

2022-05-03T09:24

2022-05-03T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

мариуполь

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783062097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2760e7bc5900fa4c9c5c0a5388ead540.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Почти 400 человек, включая 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР, уточнил штаб.Всего, по данным штаба, за период с 5 марта по 08:00 3 мая в Безыменное эвакуированы 26 765 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

мариуполь

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, мариуполь, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс