Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек

Штаб обороны: из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 393 человека, включая 59 детей
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.