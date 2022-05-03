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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/bezhentsy-1786615019.html
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек - РИА Новости, 03.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек
Почти 400 человек, включая 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:24
2022-05-03T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
мариуполь
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Почти 400 человек, включая 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР, уточнил штаб.Всего, по данным штаба, за период с 5 марта по 08:00 3 мая в Безыменное эвакуированы 26 765 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, мариуполь, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
09:24 03.05.2022 (обновлено: 09:42 03.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали около 400 человек

Штаб обороны: из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 393 человека, включая 59 детей

© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя
Женщина в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Женщина в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Почти 400 человек, включая 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР, уточнил штаб.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Всего, по данным штаба, за период с 5 марта по 08:00 3 мая в Безыменное эвакуированы 26 765 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Здесь же проходят регистрацию.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

Пожилая беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

Девочка с морской свинкой возле пункта раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Людям предстоит решить, что делать дальше.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Беженцы из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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