Гражданских с "Азовстали" не пытались насильно увезти в Россию, заявила ООН
Гумкоординатор ООН Лубрани: гражданских с "Азовстали" не пытались насильно увезти в Россию
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ООН, 3 мая – РИА Новости. Гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что не видела попыток увезти насильно эвакуированных с "Азовстали" людей в Россию.
"У меня не было ощущения, что были какие-либо попытки отправить людей в Россию. Такого не происходило, насколько я знаю", - сказала Лубрани.
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Она в то же время отметила, что не знает, сколько еще гражданских лиц остаются на заводе.
Лубрани также указала, что люди, не пожелавшие ехать на подконтрольную Украине территорию, сделали этот выбор по собственной воле, их было около 30 человек.
Пресс-служба Международного комитета Красного Креста ранее сообщила, что несколько десятков мирных жителей покинули территорию "Азовстали". Отмечается, что по пути к колонне автобусов и машин скорой помощи в сопровождении команд МККК и ООН присоединились также люди на частных автомобилях. В результате во вторник свыше 100 человек, включая некоторых раненых, добрались до Запорожья. Другие люди, которые вышли с территории "Азовстали", отправились в другие места, отмечает комитет. В МККК подчеркивают, что не организовывали и не сопровождали эти перемещения гражданских лиц.
Ранее в ДНР сообщили об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.