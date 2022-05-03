Рейтинг@Mail.ru
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали" - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/azovstal-1786647282.html
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали" - РИА Новости, 03.05.2022
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"
Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:27
2022-05-03T17:19
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_497287d482229c3af58185e8f7abe745.jpg
МАРИУПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев."Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — отметил он.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.Благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов "Азова" в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Они заняли огневые позиции" – представитель Минобороны РФ о действиях боевиков и ВСУ во время режима тишины
Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.
2022-05-03T14:27
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650395_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c50b621ad51649e44814e37b95f75f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:27 03.05.2022 (обновлено: 17:19 03.05.2022)
 
ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"

В Минобороны России рассказали о занятии ВСУ и "Азовом" огневых позиций на "Азовстали"

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.
"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — отметил он.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.
Благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.
Мирные жители из района Азовстали в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов "Азова" в России возбуждено уголовное дело.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала