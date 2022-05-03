https://ria.ru/20220503/azovstal-1786647282.html

ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"

ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали" - РИА Новости, 03.05.2022

ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на "Азовстали"

Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:27

2022-05-03T14:27

2022-05-03T17:19

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МАРИУПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев."Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — отметил он.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.Благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов "Азова" в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

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"Они заняли огневые позиции" – представитель Минобороны РФ о действиях боевиков и ВСУ во время режима тишины Боевики националистического батальона "Азов"* и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев. 2022-05-03T14:27 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)