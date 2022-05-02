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В Микулино нашли захоронение пациентов больницы, убитых фашистами

В Микулино нашли захоронение пациентов больницы, убитых фашистами - РИА Новости, 02.05.2022

В Микулино нашли захоронение пациентов больницы, убитых фашистами

Подмосковные поисковики обнаружили захоронение пациентов областной психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского городского округа, замученных фашистами РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:38

2022-05-02T20:38

2022-05-02T20:38

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковные поисковики обнаружили захоронение пациентов областной психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского городского округа, замученных фашистами в 1941 году, сообщает пресс-служба облправительства.Изъятием останков для дальнейшей экспертизы занимаются сотрудники Следственного комитета региона.Всего в 1941 году было замучено около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле только после освобождения территории от захватчиков.В этой экспедиции принимают участие около 70 человек из подмосковных поисковых отрядов "Патриоты Московии", "КитежЪ", "Вымпел" и молодежно-патриотического клуба "Азимут".Все поднятые останки после проведения экспертизы будут перезахоронены.Поисковая экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта "Без срока давности"."Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 2,5 тысяч человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. Главная задача наших поисковиков – сохранение исторической памяти. Это не только экспедиции по местам сражений, но и кропотливая работа в архивах, а еще взаимодействие с нашей молодежью", - приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

московская область (подмосковье), общество