В Микулино нашли захоронение пациентов больницы, убитых фашистами
В Микулино нашли захоронение пациентов больницы, замученных фашистами в 1941 году
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковные поисковики на месте захоронения пациентов областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году, в селе Микулино
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подмосковные поисковики на месте захоронения пациентов областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году, в селе Микулино
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подмосковные поисковики обнаружили захоронение пациентов областной психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского городского округа, замученных фашистами в 1941 году, сообщает пресс-служба облправительства.
Изъятием останков для дальнейшей экспертизы занимаются сотрудники Следственного комитета региона.
Всего в 1941 году было замучено около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле только после освобождения территории от захватчиков.
"Здесь фашисты психически больных людей просто уничтожили. Мы подняли только 30 человек, а их 700 здесь, нам необходимо всех найти. Есть еще большое захоронение на 250 человек, мы его пока не нашли, но обязательно это сделаем", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя российского исторического общества Московской области Павла Волковца.
В этой экспедиции принимают участие около 70 человек из подмосковных поисковых отрядов "Патриоты Московии", "КитежЪ", "Вымпел" и молодежно-патриотического клуба "Азимут".
Все поднятые останки после проведения экспертизы будут перезахоронены.
Поисковая экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта "Без срока давности".
"Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 2,5 тысяч человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. Главная задача наших поисковиков – сохранение исторической памяти. Это не только экспедиции по местам сражений, но и кропотливая работа в архивах, а еще взаимодействие с нашей молодежью", - приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПоисковые работы на месте захоронения пациентов областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году, в селе Микулино
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Поисковые работы на месте захоронения пациентов областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году, в селе Микулино