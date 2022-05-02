https://ria.ru/20220502/zakharova-1786593649.html

Захарова раскритиковала звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе

Захарова раскритиковала звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022

Захарова раскритиковала звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила молчание российских звезд, уехавших из-за спецоперации. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:53

2022-05-02T22:53

2022-05-02T23:12

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила молчание российских звезд, уехавших из-за спецоперации.Она отметила, что "без денег их патриотизм не расшевелить"."А теперь у меня вопрос: кто из резко уехавших сейчас на отдых из-за крайнего испуга, хоть раз, хоть мельком сказал об этом (трагедии в Одессе в 2014 году) в своих программах, Telegram-каналах и Инстаграм*-аккаунтах?", — задалась вопросом Захарова, опубликовав более ранние заявления ведомства о трагедии в Telegram-канале.Она провела параллель с поездками западных знаменитостей на Украину.Также она обратила внимание, что события в Доме профсоюзов некоторые российские звезды проигнорировали, а в ситуации в Буче "разобрались моментально"."Вот и в их искренность я тоже не верю. Верю, что без денег их "настоящий патриотизм" не расшевелить, а когда Отечество, ничего от них не требуя, просто ожидает достойного поведения, резко зловонно пугаются", — резюмировала Захарова.Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках "личного" визита в регион.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы , а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании этой трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html

https://ria.ru/20220502/pamyat-1786537903.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мария захарова, одесса, украина