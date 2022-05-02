22:53 02.05.2022 (обновлено: 23:12 02.05.2022)
Захарова раскритиковала звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе
Захарова про молчание звезд о трагедии в Одессе: без денег патриотизм не расшевелить
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила молчание российских звезд, уехавших из-за спецоперации.
Она отметила, что "без денег их патриотизм не расшевелить".
"А теперь у меня вопрос: кто из резко уехавших сейчас на отдых из-за крайнего испуга, хоть раз, хоть мельком сказал об этом (трагедии в Одессе в 2014 году) в своих программах, Telegram-каналах и Инстаграм*-аккаунтах?", — задалась вопросом Захарова, опубликовав более ранние заявления ведомства о трагедии в Telegram-канале.
Она провела параллель с поездками западных знаменитостей на Украину.
"Анджелина Джоли отправилась во Львов. Сопереживать. В ее искренность никто не верит. А кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей, хотя бы упомянул об Одессе? Или за это рекламные деньги не поднимешь?", —подчеркнула она.
Также она обратила внимание, что события в Доме профсоюзов некоторые российские звезды проигнорировали, а в ситуации в Буче "разобрались моментально".
"Вот и в их искренность я тоже не верю. Верю, что без денег их "настоящий патриотизм" не расшевелить, а когда Отечество, ничего от них не требуя, просто ожидает достойного поведения, резко зловонно пугаются", — резюмировала Захарова.
Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках "личного" визита в регион.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы , а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании этой трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Вчера, 13:29В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе