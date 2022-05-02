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Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна - РИА Новости, 02.05.2022
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна
Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:28
2022-05-02T20:28
2022-05-02T20:41
общество
россия
погода
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 - плюс 12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, во второй половине текущего месяца климатический "метроном" качнется в положительную фазу, установив температурный баланс, после чего начнется подготовка природы к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786553068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, погода
20:28 02.05.2022 (обновлено: 20:41 02.05.2022)
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна
Сотрудник "Фобоса" Тишковец: настоящая весна наступит в Центральной России в середине мая
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 - плюс 12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, во второй половине текущего месяца климатический "метроном" качнется в положительную фазу, установив температурный баланс, после чего начнется подготовка природы к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето.