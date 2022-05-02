https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна - РИА Новости, 02.05.2022

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна

Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:28

2022-05-02T20:28

2022-05-02T20:41

общество

россия

погода

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мощное наступление весны в Центральной России начнется с середины мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 - плюс 12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, во второй половине текущего месяца климатический "метроном" качнется в положительную фазу, установив температурный баланс, после чего начнется подготовка природы к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето.

https://ria.ru/20220502/pogoda-1786553068.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, погода