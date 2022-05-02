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Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 02.05.2022
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Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 02.05.2022
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik
Подвергать СМИ цензуре, как это сделали с RT и Sputnik, ненормально, считает замминистра образования Уругвая Ана Рибейро. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:15
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в мире
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ПУНТА-ДЛЬ-ЭСТЕ, 2 мая – РИА Новости. Подвергать СМИ цензуре, как это сделали с RT и Sputnik, ненормально, считает замминистра образования Уругвая Ана Рибейро.В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением.Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
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в мире, уругвай, евросоюз, телеканал rt, sputnik
23:15 02.05.2022
 
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik

Замминистра образования Уругвая Рибейро: цензура в отношении RT и Sputnik ненормальна

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Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПУНТА-ДЛЬ-ЭСТЕ, 2 мая – РИА Новости. Подвергать СМИ цензуре, как это сделали с RT и Sputnik, ненормально, считает замминистра образования Уругвая Ана Рибейро.
"Вообще, я не вижу ничего хорошего в том, что СМИ подвергается цензуре", - сказала она РИА Новости, комментируя ситуацию с запретом на вещание российских СМИ в ряде стран.
В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением.
Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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