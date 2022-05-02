https://ria.ru/20220502/tsenzura-1786595145.html
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik - РИА Новости, 02.05.2022
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik
Подвергать СМИ цензуре, как это сделали с RT и Sputnik, ненормально, считает замминистра образования Уругвая Ана Рибейро. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:15
2022-05-02T23:15
2022-05-02T23:15
в мире
уругвай
евросоюз
телеканал rt
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755773124_0:35:2926:1681_1920x0_80_0_0_d8fd55a78acfa113919fae37a776d764.jpg
ПУНТА-ДЛЬ-ЭСТЕ, 2 мая – РИА Новости. Подвергать СМИ цензуре, как это сделали с RT и Sputnik, ненормально, считает замминистра образования Уругвая Ана Рибейро.В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением.Вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
https://ria.ru/20220421/zapret-1784725999.html
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755773124_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_d6bfea1b618e9fba7e196fb6877941e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай, евросоюз, телеканал rt, sputnik
Замминистра Уругвая раскритиковала цензуру в отношении RT и Sputnik
Замминистра образования Уругвая Рибейро: цензура в отношении RT и Sputnik ненормальна