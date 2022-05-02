https://ria.ru/20220502/spetsoperatsiya-1786588916.html

День 68-й: Украина нарушила режим тишины при эвакуации с "Азовстали"

День 68-й: Украина нарушила режим тишины при эвакуации с "Азовстали" - РИА Новости, 02.05.2022

День 68-й: Украина нарушила режим тишины при эвакуации с "Азовстали"

На 68-й день спецоперации России на Украине продолжилась эвакуация мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе, однако под конец дня украинские военные нарушили... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:58

2022-05-02T21:58

2022-05-02T21:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. На 68-й день спецоперации России на Украине продолжилась эвакуация мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе, однако под конец дня украинские военные нарушили режим тишины и открыли огонь.За этот день Россия поразила ещё 36 военных объектов Украины высокоточными ракетами, кроме того в Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.За все время спецоперации с территории Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более миллиона человек, включая почти 200 тысяч детей.Ход операцииВысокоточными авиаракетами были поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также поражены 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе в районе Александровки нацистского формирования "Айдар".Кроме того, по словам Конашенкова, в Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРС С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения.Российские средства ПВО в течение дня сбили три украинских беспилотника "Байрактар-ТБ-2" в районе острова Змеиный.Кроме того, возле населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой народной республики сбиты четыре других украинских беспилотника, а в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов "Смерч".Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.Российские ракетные войска за сутки поразили два украинских пункта управления войсками и живую силу с боевой техникой.Конашенков также сообщил, что уже почти 700 украинских беспилотников уничтожены за время российской спецоперации.Эвакуация с "Азовстали"Еще более 200 человек были эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщил штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей.С территории завода "Азовсталь" 30 апреля - 1 мая вышел 101 человек, 32 из них решили остаться в Донецкой народной республике, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.В результате проведённой по инициативе президента России Владимира Путина операции по вызволению в Мариуполе удерживавшихся украинскими националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из близлежащих домов и ещё 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в ДНР, отметили в ведомстве.Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, приняли решение 69 гражданских лиц, которые переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, в составе автоколонны они выехали в направлении Запорожья.Под конец дня 2 мая, однако, Киев нарушил режим тишины. Украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил РИА Новости представитель внутренних войск МВД ДНР.Помимо "Азовстали", за сутки из опасных районов ДНР и ЛНР, Украины на территорию России эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1847 детей, сообщили в Минобороны. Всего с начала спецоперации в Россию эвакуированы уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 детей.В ведомстве также сообщили, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранцев из пяти государств, а в семи портах Украины остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.Шойгу созвонился с турецким коллегойМинистр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине в понедельник, сообщили в Минобороны.Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что непосредственно участия НАТО в конфликте на Украине не будет.При этом в тот же день США передали украинским силам 80% выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.Представитель Пентагона сообщил, что за последние сутки США отправили 14 самолетов с военной помощью Украине, еще 23 рейса организовали пять других стран.

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https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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