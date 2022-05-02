Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Опубликованы кадры с фестиваля Rosa Run на курорте "Роза Хутор" в Сочи
Снег в горах еще не сошел, но для настоящих любителей спорта это не проблема – напротив, вызов. Более 3 тысяч фанатов бега съехались в Сочи на ежегодный фестиваль Rosa Run, который проводится уже в седьмой раз.
В этот раз его темой стала строчка из хита – "Музыка нас связала". Соревнования проходят под разные композиции: от техно и рока до мелодий советской эстрады.
Снег в горах еще не сошел, но для настоящих любителей спорта это не проблема – напротив, вызов. Более 3 тысяч фанатов бега съехались в Сочи на ежегодный фестиваль Rosa Run, который проводится уже в седьмой раз.
В этот раз его темой стала строчка из хита – "Музыка нас связала". Соревнования проходят под разные композиции: от техно и рока до мелодий советской эстрады.
В день открытия 1 мая прошел забег на вершину горы Роза Пик. Длина маршрута – 7 километров со стартом на Розе Плато, набор высоты – более километра. Испытание для подготовленных!
В день открытия 1 мая прошел забег на вершину горы Роза Пик. Длина маршрута – 7 километров со стартом на Розе Плато, набор высоты – более километра. Испытание для подготовленных!
Второй день фестиваля посвящен тимбилдингу. Команды выполняют задания Rosa Quest на дистанции в 10 километров под хиты 60-х, 80-х и нулевых.
З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав заветное желание.
Второй день фестиваля посвящен тимбилдингу. Команды выполняют задания Rosa Quest на дистанции в 10 километров под хиты 60-х, 80-х и нулевых.
З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав заветное желание.
По традиции Rosa Run открывает летний сезон. "Фестиваль задает динамичное настроение”, – отметили в пресс-службе.
По традиции Rosa Run открывает летний сезон. "Фестиваль задает динамичное настроение”, – отметили в пресс-службе.
Летом ехать на отдых в горы, а не на море – кажется, это новый тренд. Только в "Розе Хутор" для туристов подготоивли 110 километров пеших троп, а также новый кемпинг – для проведения тимбилдинга, занятий йогой и наблюдения за звездами.
Летом ехать на отдых в горы, а не на море – кажется, это новый тренд. Только в "Розе Хутор" для туристов подготоивли 110 километров пеших троп, а также новый кемпинг – для проведения тимбилдинга, занятий йогой и наблюдения за звездами.
Всего территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.
Всего территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.