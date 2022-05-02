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Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи - РИА Новости, 02.05.2022
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Туризм
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Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи
Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи - РИА Новости, 02.05.2022
Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи
На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи до 4 мая проходит популярный фестиваль бега Rosa Run. Самые яркие кадры с первых соревнований – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2022
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фото - туризм
бег
сочи
роза хутор
красная поляна
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СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи до 4 мая проходит популярный фестиваль бега Rosa Run. Самые яркие кадры с первых соревнований – в фотоленте РИА Новости.
сочи
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новости - туризм, впечатления - туризм, фото - туризм, бег, сочи, роза хутор, красная поляна, фото
12:20 02.05.2022
 
Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Опубликованы кадры с фестиваля Rosa Run на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи до 4 мая проходит популярный фестиваль бега Rosa Run. Самые яркие кадры с первых соревнований – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Снег в горах еще не сошел, но для настоящих любителей спорта это не проблема – напротив, вызов. Более 3 тысяч фанатов бега съехались в Сочи на ежегодный фестиваль Rosa Run, который проводится уже в седьмой раз.

В этот раз его темой стала строчка из хита – "Музыка нас связала". Соревнования проходят под разные композиции: от техно и рока до мелодий советской эстрады.

Спортсмены на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи
1 из 6

Снег в горах еще не сошел, но для настоящих любителей спорта это не проблема – напротив, вызов. Более 3 тысяч фанатов бега съехались в Сочи на ежегодный фестиваль Rosa Run, который проводится уже в седьмой раз.

В этот раз его темой стала строчка из хита – "Музыка нас связала". Соревнования проходят под разные композиции: от техно и рока до мелодий советской эстрады.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В день открытия 1 мая прошел забег на вершину горы Роза Пик. Длина маршрута – 7 километров со стартом на Розе Плато, набор высоты – более километра. Испытание для подготовленных!

Спортсмены на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи
2 из 6

В день открытия 1 мая прошел забег на вершину горы Роза Пик. Длина маршрута – 7 километров со стартом на Розе Плато, набор высоты – более километра. Испытание для подготовленных!

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Второй день фестиваля посвящен тимбилдингу. Команды выполняют задания Rosa Quest на дистанции в 10 километров под хиты 60-х, 80-х и нулевых.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав заветное желание.

Мужчина играет с собакой на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи
3 из 6

Второй день фестиваля посвящен тимбилдингу. Команды выполняют задания Rosa Quest на дистанции в 10 километров под хиты 60-х, 80-х и нулевых.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав заветное желание.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

По традиции Rosa Run открывает летний сезон. "Фестиваль задает динамичное настроение”, – отметили в пресс-службе.

Спортсмен после финиша в гонке Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи
4 из 6

По традиции Rosa Run открывает летний сезон. "Фестиваль задает динамичное настроение”, – отметили в пресс-службе.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Летом ехать на отдых в горы, а не на море – кажется, это новый тренд. Только в "Розе Хутор" для туристов подготоивли 110 километров пеших троп, а также новый кемпинг – для проведения тимбилдинга, занятий йогой и наблюдения за звездами.

Спортсмен на дистанции гонки Rosa Peak, вертикальный километр на фестивале бега Rosa Run на горном курорте Роза Хутор в Сочи
5 из 6

Летом ехать на отдых в горы, а не на море – кажется, это новый тренд. Только в "Розе Хутор" для туристов подготоивли 110 километров пеших троп, а также новый кемпинг – для проведения тимбилдинга, занятий йогой и наблюдения за звездами.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Всего территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.

Хайкинг. Роза Хутор
6 из 6

Всего территории курорта откроют 13 пеших маршрутов, разработанных с "Сочинским национальным парком". Освоить их можно будет на велосипедах или в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
 
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