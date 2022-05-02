Бегом в горы! Фестиваль Rosa Run стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Снег в горах еще не сошел, но для настоящих любителей спорта это не проблема – напротив, вызов. Более 3 тысяч фанатов бега съехались в Сочи на ежегодный фестиваль Rosa Run, который проводится уже в седьмой раз.

В этот раз его темой стала строчка из хита – "Музыка нас связала". Соревнования проходят под разные композиции: от техно и рока до мелодий советской эстрады.