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Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины - РИА Новости, 02.05.2022
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Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины
Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины - РИА Новости, 02.05.2022
Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины
Санкции Запада будут сняты с России только с согласия Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:12
2022-05-02T22:34
в мире
украина
россия
олаф шольц
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Санкции Запада будут сняты с России только с согласия Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц."Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, добавив, что в Москве "должны договориться" с Киевом.При это он добавил, что Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII-XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие", — сказал канцлер ФРГ.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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в мире, украина, россия, олаф шольц, германия, санкции в отношении россии
22:12 02.05.2022 (обновлено: 22:34 02.05.2022)
 
Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не снимут без согласия Украины

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Санкции Запада будут сняты с России только с согласия Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, добавив, что в Москве "должны договориться" с Киевом.
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Санкции начали пожирать своих создателей
При это он добавил, что Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий и вывод российских войск с территории Украины.
"Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII-XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие", — сказал канцлер ФРГ.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияОлаф ШольцГерманияСанкции в отношении России
 
 
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