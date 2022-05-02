https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786590773.html

Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины

Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины - РИА Новости, 02.05.2022

Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России без согласия Украины

Санкции Запада будут сняты с России только с согласия Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:12

2022-05-02T22:12

2022-05-02T22:34

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украина

россия

олаф шольц

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Санкции Запада будут сняты с России только с согласия Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц."Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем", — сказал он в интервью телеканалу ZDF, добавив, что в Москве "должны договориться" с Киевом.При это он добавил, что Запад стремится к немедленному прекращению боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII-XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие", — сказал канцлер ФРГ.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, олаф шольц, германия, санкции в отношении россии