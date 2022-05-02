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Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области
Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области - РИА Новости, 02.05.2022
Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области
Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области, задействовано 140 единиц техники, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:03
2022-05-02T17:03
2022-05-02T18:18
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области, задействовано 140 единиц техники, сообщает МЧС России.В Курганской области продолжают бороться с природными пожарами. Самолет Ил-76 МЧС России доставил около 100 специалистов Авиалесоохраны в аэропорт Кургана из Архангельска. Они будут направлены в лесные массивы, где наиболее сложная лесопожарная обстановка: в Кетовский, Каргапольский и Белозерский муниципальные округа."В настоящее время в борьбе с природными пожарами на территории региона задействовано более 700 человек и 140 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что работает авиация МЧС - вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Благодаря слаженной работе всех подразделений группировки удается сдерживать стихию и не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов.
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2022-05-02T17:03
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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, бе-200
17:03 02.05.2022 (обновлено: 18:18 02.05.2022)
Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области
МЧС России: более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области