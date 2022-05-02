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Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области

Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области - РИА Новости, 02.05.2022

Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области

Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области, задействовано 140 единиц техники, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:03

2022-05-02T17:03

2022-05-02T18:18

происшествия

курганская область

россия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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бе-200

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 700 человек тушат природные пожары в Курганской области, задействовано 140 единиц техники, сообщает МЧС России.В Курганской области продолжают бороться с природными пожарами. Самолет Ил-76 МЧС России доставил около 100 специалистов Авиалесоохраны в аэропорт Кургана из Архангельска. Они будут направлены в лесные массивы, где наиболее сложная лесопожарная обстановка: в Кетовский, Каргапольский и Белозерский муниципальные округа."В настоящее время в борьбе с природными пожарами на территории региона задействовано более 700 человек и 140 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что работает авиация МЧС - вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Благодаря слаженной работе всех подразделений группировки удается сдерживать стихию и не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов.

https://ria.ru/20220428/pozhary-1786041740.html

курганская область

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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-02T17:03 true PT0M52S

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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, бе-200