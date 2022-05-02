https://ria.ru/20220502/pozhary-1786544783.html

В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров

В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 02.05.2022

В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти объявили режим ЧС в Минусинском районе Красноярского края, где природные пожары охватили площадь в 250 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора края. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:29

2022-05-02T14:29

2022-05-02T14:32

происшествия

красноярский край

минусинский район

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КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Власти объявили режим ЧС в Минусинском районе Красноярского края, где природные пожары охватили площадь в 250 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора края."В Минусинском районе из-за пожара введен режим ЧС... За несколько часов удалось снять угрозу нескольким населенным пунктам. Огонь распространился на площади 250 га", - говорится в сообщении.По данным властей, на борьбу с огнем мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра. В работах уже задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники."Сейчас группировку сил наращивают. В районе действия пожара наблюдается сильное задымление. Жителей Знаменки и Лугавского предупреждают о возможной эвакуации - пункт временного размещения подготовлен в селе Селиваниха", - указывает пресс-служба.Ранее в МВД сообщили, что из-за пожаров на подъезде к Знаменке перекрыт участок федеральной трассы "Енисей".

https://ria.ru/20220501/pozhar-1786416790.html

красноярский край

минусинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, минусинский район