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Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га
Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га - РИА Новости, 02.05.2022
Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га
Лесной пожар, охвативший площадь в 500 гектаров в Минусинском районе Красноярского края, локализован, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:56
2022-05-02T18:56
2022-05-02T19:14
происшествия
минусинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Лесной пожар, охвативший площадь в 500 гектаров в Минусинском районе Красноярского края, локализован, сообщает краевой главк МЧС.Из-за лесного пожара площадью в 250 гектаров в Минусинском районе на юге края был объявлен режим ЧС. Власти готовились к эвакуации жителей сел Знаменка и Лугавское. Из-за пожаров на подъезде к Знаменке перекрыт участок федеральной трассы "Енисей". Пожары тушат с воздуха и земли. Тушение осложняет ветер с порывами до 15 метров в секунду. Вечером в понедельник МЧС сообщило о снятии угрозы перехода огня на населенные пункты района. По данным прокуратуры, погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело."В 22.00 (18.00 мск) лесной пожар локализован на площади 500 гектаров в Минусинском районе", - говорится в сообщении.
минусинский район
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей"
2022-05-02T18:56
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происшествия, минусинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
18:56 02.05.2022 (обновлено: 19:14 02.05.2022)
Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га
МЧС: лесной пожар на юге Красноярского края локализован на площади в 500 га