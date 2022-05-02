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Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га

Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га - РИА Новости, 02.05.2022

Лесной пожар на юге Красноярского края локализовали на площади в 500 га

Лесной пожар, охвативший площадь в 500 гектаров в Минусинском районе Красноярского края, локализован, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:56

2022-05-02T18:56

2022-05-02T19:14

происшествия

минусинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 2 мая - РИА Новости. Лесной пожар, охвативший площадь в 500 гектаров в Минусинском районе Красноярского края, локализован, сообщает краевой главк МЧС.Из-за лесного пожара площадью в 250 гектаров в Минусинском районе на юге края был объявлен режим ЧС. Власти готовились к эвакуации жителей сел Знаменка и Лугавское. Из-за пожаров на подъезде к Знаменке перекрыт участок федеральной трассы "Енисей". Пожары тушат с воздуха и земли. Тушение осложняет ветер с порывами до 15 метров в секунду. Вечером в понедельник МЧС сообщило о снятии угрозы перехода огня на населенные пункты района. По данным прокуратуры, погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело."В 22.00 (18.00 мск) лесной пожар локализован на площади 500 гектаров в Минусинском районе", - говорится в сообщении.

минусинский район

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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-02T18:56 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, минусинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео