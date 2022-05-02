https://ria.ru/20220502/pozhar-1786548533.html

В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе

В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе - РИА Новости, 02.05.2022

В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе

Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице, сообщает краевая инспекция по труду. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:00

2022-05-02T15:00

2022-05-02T17:13

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице, сообщает краевая инспекция по труду.По данным инспекции, вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате пострадали трое работников, один из них погиб на месте, двое были госпитализированы, позднее один из пострадавших скончался в больнице."Инспекция включена в комиссию по расследованию несчастного случая, случившегося с работниками ФКП "Пермский пороховой завод"... Устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая", - говорится в сообщении.В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что все трое - погибшие и пострадавшая на предприятии - женщины, оставшейся в живых работницей сейчас занимаются медики, "она находится в крайне тяжелом состоянии".Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).

https://ria.ru/20220309/proisshestviya-1777274309.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь