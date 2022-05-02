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В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе - РИА Новости, 02.05.2022
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В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе
В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе - РИА Новости, 02.05.2022
В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе
Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице, сообщает краевая инспекция по труду. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:00
2022-05-02T17:13
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице, сообщает краевая инспекция по труду.По данным инспекции, вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате пострадали трое работников, один из них погиб на месте, двое были госпитализированы, позднее один из пострадавших скончался в больнице."Инспекция включена в комиссию по расследованию несчастного случая, случившегося с работниками ФКП "Пермский пороховой завод"... Устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая", - говорится в сообщении.В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что все трое - погибшие и пострадавшая на предприятии - женщины, оставшейся в живых работницей сейчас занимаются медики, "она находится в крайне тяжелом состоянии".Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).
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происшествия, пермь
15:00 02.05.2022 (обновлено: 17:13 02.05.2022)
 
В Перми два человека погибли при ЧП на пороховом заводе

Две работницы погибли при возгорании продукции на Пермском пороховом заводе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница больницы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Пермского порохового завода погибли при возгорании продукции, один пострадавший находится в больнице, сообщает краевая инспекция по труду.
По данным инспекции, вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате пострадали трое работников, один из них погиб на месте, двое были госпитализированы, позднее один из пострадавших скончался в больнице.
"Инспекция включена в комиссию по расследованию несчастного случая, случившегося с работниками ФКП "Пермский пороховой завод"... Устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая", - говорится в сообщении.
В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что все трое - погибшие и пострадавшая на предприятии - женщины, оставшейся в живых работницей сейчас занимаются медики, "она находится в крайне тяжелом состоянии".
Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).
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