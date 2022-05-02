https://ria.ru/20220502/pogoda-1786553068.html

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.05.2022

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:39

2022-05-02T15:39

2022-05-02T15:39

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 9.00 3 мая до 21.00 3 мая.

https://ria.ru/20220501/pogoda-1786420265.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода