https://ria.ru/20220502/pogoda-1786553068.html
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.05.2022
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:39
2022-05-02T15:39
2022-05-02T15:39
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московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 9.00 3 мая до 21.00 3 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра