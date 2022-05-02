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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.05.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:08
2022-05-02T10:08
общество
москва
погода
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, в столице плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы
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общество, москва, погода, александр синенков, центр "фобос"
10:08 02.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: кратковременный дождь и до 15 градусов ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины гуляют в сквере в Москве
Женщины гуляют в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, в столице плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы
Таблица температуры воздуха - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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ОбществоМоскваПогодаАлександр СиненковЦентр "Фобос"
 
 
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