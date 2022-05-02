https://ria.ru/20220502/pogoda-1786520472.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:08

2022-05-02T10:08

2022-05-02T10:08

общество

москва

погода

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, в столице плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы

https://ria.ru/20220430/temperatura-1786352938.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, александр синенков, центр "фобос"