https://ria.ru/20220502/pogoda-1786520472.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 02.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:08
2022-05-02T10:08
2022-05-02T10:08
общество
москва
погода
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, в столице плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы
https://ria.ru/20220430/temperatura-1786352938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, александр синенков, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: кратковременный дождь и до 15 градусов ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, в столице плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, это около нормы