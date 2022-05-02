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При пожаре под Белгородом пострадал памятник героям войны

При пожаре под Белгородом пострадал памятник героям войны - РИА Новости, 02.05.2022

При пожаре под Белгородом пострадал памятник героям войны

Памятник участникам Великой Отечественной войны пострадал при пожаре на одном из объектов Минобороны под Белгородом, его восстановят к 9 мая, сообщил губернатор РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:16

2022-05-02T16:16

2022-05-02T16:16

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Памятник участникам Великой Отечественной войны пострадал при пожаре на одном из объектов Минобороны под Белгородом, его восстановят к 9 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вчера в результате пожара пострадал памятник участникам Великой Отечественной войны. Обязательно его восстановим до 9 мая", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ. Пострадал один человек, повреждены семь домов.

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область