https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786528708.html

В Литве осквернили памятник советским воинам

В Литве осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 02.05.2022

В Литве осквернили памятник советским воинам

Памятник погибшим советским солдатам, расположенный в населенном пункте Неринга на Куршской косе в Литве, был осквернен, сообщил департамент полиции республики... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:39

2022-05-02T11:39

2022-05-02T11:39

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Памятник погибшим советским солдатам, расположенный в населенном пункте Неринга на Куршской косе в Литве, был осквернен, сообщил департамент полиции республики в ежедневной сводке.Как передавало агентство Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, россия, великая отечественная война (1941-1945)