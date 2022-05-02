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США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2022
США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
США откладывают поставки вооружений на Тайвань, так как их военно-промышленный комплекс перегружен из-за ситуации на Украине, пишет газета South China Morning... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:03
2022-05-02T11:03
2022-05-02T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США откладывают поставки вооружений на Тайвань, так как их военно-промышленный комплекс перегружен из-за ситуации на Украине, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на тайваньское Министерство обороны.В августе прошлого года Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. В него вошли, в частности, 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin. Поставка ожидалась в 2023 году, но теперь ее перенесли на 2026-й."Производственные линии перегружены", — цитирует издание Минобороны Тайваня.В апреле американский конгресс одобрил законопроект о ленд-лизе, который предусматривает упрощенный порядок передачи техники и вооружений как Украине, так и другим странам Восточной Европы. Президент Джо Байден запросил на военную помощь Киеву 33 миллиарда долларов.Пекин резко возражает против снабжения Тайваня американским оружием. На прошлой неделе китайское посольство в Вашингтоне призвало Белый дом прекратить поставки. По словам дипломатов, Китай оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша, украина
11:03 02.05.2022 (обновлено: 13:11 02.05.2022)
США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
SCMP: США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за перегруженности ВПК в связи с Украиной
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
США откладывают поставки вооружений на Тайвань, так как их военно-промышленный комплекс перегружен из-за ситуации на Украине, пишет газета South China Morning Post
со ссылкой на тайваньское Министерство обороны.
В августе прошлого года Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню
на 750 миллионов долларов. В него вошли, в частности, 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin. Поставка ожидалась в 2023 году, но теперь ее перенесли на 2026-й.
"Производственные линии перегружены", — цитирует издание Минобороны Тайваня.
В апреле американский конгресс одобрил законопроект о ленд-лизе, который предусматривает упрощенный порядок передачи техники и вооружений как Украине, так и другим странам Восточной Европы. Президент Джо Байден запросил на военную помощь Киеву 33 миллиарда долларов.
Пекин резко возражает против снабжения Тайваня американским оружием. На прошлой неделе китайское посольство в Вашингтоне призвало Белый дом прекратить поставки. По словам дипломатов, Китай оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.