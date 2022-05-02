https://ria.ru/20220502/oruzhie-1786524416.html

США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ

США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2022

США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ

США откладывают поставки вооружений на Тайвань, так как их военно-промышленный комплекс перегружен из-за ситуации на Украине, пишет газета South China Morning... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:03

2022-05-02T11:03

2022-05-02T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

тайвань

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_0:27:2992:1710_1920x0_80_0_0_68f3434fe9ceb01457f8636f9a28814f.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США откладывают поставки вооружений на Тайвань, так как их военно-промышленный комплекс перегружен из-за ситуации на Украине, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на тайваньское Министерство обороны.В августе прошлого года Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. В него вошли, в частности, 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin. Поставка ожидалась в 2023 году, но теперь ее перенесли на 2026-й."Производственные линии перегружены", — цитирует издание Минобороны Тайваня.В апреле американский конгресс одобрил законопроект о ленд-лизе, который предусматривает упрощенный порядок передачи техники и вооружений как Украине, так и другим странам Восточной Европы. Президент Джо Байден запросил на военную помощь Киеву 33 миллиарда долларов.Пекин резко возражает против снабжения Тайваня американским оружием. На прошлой неделе китайское посольство в Вашингтоне призвало Белый дом прекратить поставки. По словам дипломатов, Китай оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "Политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

тайвань

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, сша, украина